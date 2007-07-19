Ющенко поздравил Гайдука с юбилеем

11:21, 19 июля 2007
Политика
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Президент подарил орден

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Виталий Гайдук на брифинге в Секретариате Президента, 17 ноября
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил с 50-летним юбилеем президента консорциума «Индустриальная группа» Виталия ГАЙДУКА.

Об этом сообщает официальный сайт Президента Украины.

«С большим уважением отношусь к Вашему профессионализму, патриотизму и личному вкладу в развитие украинской государственности, – говорится в приветствии главы государства. – Верю, что Ваш богатый жизненный опыт, профессиональные способности и в дальнейшем будут служить во благо родной Украины, утверждения принципов демократии и согласия в обществе».

Президент Украины своим указом наградил В.ГАЙДУКА орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

 

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