Власенко: Кирееву позвонят и скажут, какой огласить приговор

Генеральная прокуратура просит лишить Юлию Тимошенко свободы на семь лет. Об этом вчера в ходе судебного процесса по делу экс-премьера заявила прокурор Лилия Фролова. Она также сообщила, что вина госпожи Тимошенко доказана, и смягчающих обстоятельств в деле не установлено. При этом прокурор попросила суд не принимать во внимание показания свидетелей защиты, поставив под сомнение их правдивость. Защитники экс-премьера считают срок наказания, предложенный стороной обвинения, надуманным.

"С формально юридической точки зрения никаких оснований для рассмотрения дела Тимошенко не существует,— заявил "Коммерсанту в Украине" защитник Сергей Власенко.— На абсолютно надуманных основаниях прокуратура вдруг попросила 7 лет! На приговор может повлиять только одно — мнение президента страны. Будет снята трубка, сделан прямой звонок и судье Кирееву скажут, какой огласить приговор — другие сигналы ему не нужны".