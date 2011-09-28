В ЕС обеспокоены преследованием Тимошенко

Европейский Союз вновь выразил озабоченность в связи с уголовным преследованием лидера оппозиции Украины, бывшего премьер-министра страны Юлии Тимошенко - в преддверии саммита "Восточного партнерства" с участием руководителей ЕС и Украины в Варшаве.

Процесс над Тимошенко, который проходит в Киеве, обсуждался во вторник на заседании Европарламента в Стасбурге, - при участии главы внешнеполитического ведомства ЕС Кэтрин Эштон, сообщает Радио Свобода.