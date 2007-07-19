Сюзанну Станик вернули в Конституционный Суд
08:41, 19 июля 2007Политика
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Суд принял решение вчера
|Сюзанна Станик
В Кабинете министров восстановление Сюзанны Станик в должности судьи КС вчера сочли «абсолютно обоснованным». «А разве могло быть иначе?» – сказал постоянный представитель Кабмина в КС Василий Нимченко. По его мнению, сам факт отсутствия в указе об увольнении судей КС мотивации этого решения свидетельствует о нарушении законодательства. «Немотивированное увольнение человека и обвинение при этом его в нарушении присяги вообще недопустимо»,– считает господин Нимченко.
В Секретариате президента уверены, что, приняв решение о восстановлении госпожи Станик в должности судьи КС, Шевченковский районный суд превысил свои полномочия.
Обком со ссылкой на Коммерсант-Украина
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