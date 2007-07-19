Сюзанну Станик вернули в Конституционный Суд

Решение о восстановлении Сюзанны Станик в должности судьи КС было принято Шевченковским районным судом Киева вчера вечером. Ее административный иск к президенту Виктору Ющенко был удовлетворен судом в полном объеме. Своим решением райсуд обязал главу государства отменить указ об увольнении госпожи Станик и восстановить ее в должности судьи КС. Несмотря на то что вчера была оглашена лишь резулятивная часть судебного определения, решение уже вступило в силу.

В Кабинете министров восстановление Сюзанны Станик в должности судьи КС вчера сочли «абсолютно обоснованным». «А разве могло быть иначе?» – сказал постоянный представитель Кабмина в КС Василий Нимченко. По его мнению, сам факт отсутствия в указе об увольнении судей КС мотивации этого решения свидетельствует о нарушении законодательства. «Немотивированное увольнение человека и обвинение при этом его в нарушении присяги вообще недопустимо»,– считает господин Нимченко.

В Секретариате президента уверены, что, приняв решение о восстановлении госпожи Станик в должности судьи КС, Шевченковский районный суд превысил свои полномочия.

Обком со ссылкой на Коммерсант-Украина