Тимошенко об эмоциях, социологии и Нострадамусе

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО призывает граждан Украины во время досрочных выборов в парламент не голосовать, ориентируясь на результаты социологических исследований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила вчера на пресс-конференции.

Она отметила, что давно уже не доверяет социологическим агентствам. Лидер БЮТ объяснила это тем, что во время предварительных выборов результаты ни одного социологического опроса не нашли подтверждения.

Кроме того, по ее словам, социологические опросы «являются одним из элементов манипуляции сознанием людей». Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что граждане Украины должны сознательно подходить к выбору, а не руководствоваться эмоциями.

Комментируя появление на телевидении видеоролика с якобы пророчеством Нострадамуса, что в 2007 году к власти придет женщина, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что ее политическая сила не заказывала этот материал. «Но хотелось бы верить, что это правда», - добавила она.