Ющенко совершит визит в Канаду
01:02, 19 июля 2007Политика
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... в IV квартале этого года
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит визит в Канаду в четвертом квартале этого года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК на совместной пресс-конференции с председателем внешнеполитического ведомства Канады Питером Гордоном МАККЕЙЕМ.
А.ЯЦЕНЮК сообщил, что сейчас согласовываются конкретные сроки визита и программа.
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