Ющенко совершит визит в Канаду

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит визит в Канаду в четвертом квартале этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК на совместной пресс-конференции с председателем внешнеполитического ведомства Канады Питером Гордоном МАККЕЙЕМ.

А.ЯЦЕНЮК сообщил, что сейчас согласовываются конкретные сроки визита и программа.