Ющенко совершит визит в Канаду

01:02, 19 июля 2007
Политика
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... в IV квартале этого года

Виктор Ющенко. Фото АРПрезидент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит визит в Канаду в четвертом квартале этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК на совместной пресс-конференции с председателем внешнеполитического ведомства Канады Питером Гордоном МАККЕЙЕМ.

А.ЯЦЕНЮК сообщил, что сейчас согласовываются конкретные сроки визита и программа.

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