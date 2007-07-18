Ющенко просит Канаду о поддержке резолюции о Голодоморе как акте геноцида

Украина просит Канаду поддержать на сессии Генеральной ассамблеи ООН резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа.

Об этом сказал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в телефонном разговоре с министром иностранных дел Канады Питером МакКЕЕМ, сообщает пресс-служба главы государства.

В.ЮЩЕНКО сосредоточил внимание собеседника на теме Голодомора 1932-1933 годов, отметив, что Украина глубоко ценит высокое уважение Канады к жертвам Голодомора. При этом глава украинского государства подчеркнул, что имеет просьбу поддержать принятие резолюции относительно признания Голодомора актом геноцида украинского народа, которую Украина будет выносить на рассмотрение 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2007 году.

Кроме того, Президент выразил надежду, что Канада пошлет своих наблюдателей на парламентские выборы 30 сентября 2007 года.

В.ЮЩЕНКО также выразил благодарность П.МакКЕЮ за поддержку демократических преобразований в Украине и внимание к перестройке украинско-канадских отношений.