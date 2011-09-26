Кивалов говорит, что подсиживать Онопенко не собирается

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правосудия, народный депутат от Партии регионов Сергей КИВАЛОВ не претендует на должность председателя Верховного Суда.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе С.КИВАЛОВА.

«Теоретические схемы, которые выстраивают всякого рода комментаторы, для реализации такого плана (баллотироваться на должность председателя Верховного Суда - УНИАН) довольно громоздкие и далеки от абсолютной чистоты. Те, кто распространяет подобные слухи, занимается провокацией, и на ровном месте раздувает сенсацию. Могу заявить с полной определенностью, что таких планов у меня нет, в том числе и потому, что украинская история парламентаризма уже имеет совсем недавний прецедент, когда один народный депутат в течение долгого времени совмещал должность судьи с депутатским мандатом, а в итоге и стал главой Верховного Суда. Должен напомнить, что вопросы к нему, по поводу такого карьерного поворота, остались до сих пор, и были предметом бурных обсуждений и в прессе, и в стенах Верховной Рады. Так что, лучше учиться на чужих ошибках», - сказал С.КИВАЛОВ.

Он подчеркнул, что сейчас имеет определенный участок работы в Партии регионов и в парламенте. «Я с удовольствием занимаюсь этим делом, думаю, что мои коллеги оценивают мою деятельность как эффективную», - добавил С.КИВАЛОВ.

Кроме того, он отметил, что планирует участвовать в очередных выборах в Верховную Раду в 2012 году. «Причем вне зависимости, будут ли эти выборы проводиться по мажоритарной или пропорциональной системе. Надеюсь, что одесситы меня поддержат в очередной раз. Пока новый закон о выборах не принят, планировать предвыборную стратегию нет смысла. В октябре Венецианская комиссия даст свое заключение о законопроекте на своем заседании, где я также планирую присутствовать, мы их посмотрим, обсудим, и тогда уже депутаты будут определяться в зале парламента и решат, по каким правилам идти на очередные выборы», - отметил народный депутат.

Как сообщил УНИАН информированный источник в ВСУ, 30 сентября состоится пленум Верховного Суда, который будет рассматривать вопрос об избрании председателя суда.

Ранее нынешний председатель суда Василий ОНОПЕНКО был избран председателем Верховного Суда Украины сроком на пять лет Пленумом ВСУ 29 сентября 2006 года.

16 сентября с.г. В.ОНОПЕНКО заявил, что намерен подать свою кандидатуру на переизбрание на должность председателя ВСУ.