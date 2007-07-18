Секретариат Президента видит для Януковича два пути

В Секретариате Президента считают, что правительство может выполнить решение Конституционного Суда о возобновлении льгот и компенсаций для отдельных категорий граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил руководитель Департамента социальной политики Секретариата Президента Павел РОЗЕНКО.

Он рассказал, что имеет проект заявления правительства по поводу решения Конституционного Суда, которое, по его мнению, является чрезвычайно эмоциональным, и в то же время не отвечает на главный вопрос: будет ли правительство выполнять это решение. (Брифинг в Секретариате Президента происходил до обнародования заявления правительства о решении КС – УНИАН).

П.РОЗЕНКО выразил уверенность, что правительство должно выполнить это решение Конституционного Суда.

Он считает, что у правительства есть два пути решения этого вопроса: первый – утвердить план мероприятий по выполнению решения КС, второй – заявить, что они не признают решения КС и выполнять его не будут. В Секретариате Президента второй путь считают ошибочным.

П.РОЗЕНКО отметил, что в Секретариате Президента понимают, как трудно будет правительству возобновить льготы для населения, поскольку для этого дополнительно из госбюджета нужно выделить 60-70 млрд. грн., но считают, если правительство позиционирует себя как профессиональное, оно не может “отмахнуться” от решения Конституционного Суда.

Как сообщал УНИАН, 11 июля КС отменил положение закона о государственном бюджете, которые касались прекращения на 2007 год выплаты льгот, компенсаций и гарантий для населения. Это решение касается 21 категории граждан Украины - от чернобыльцев до пенсионеров.

11 июля первый вице-премьер-министр, министр финансов Николай АЗАРОВ заявил, что правительство может реализовать данное решение Конституционного Суда исключительно после внесения изменений в закон о госбюджете на текущий год.

Сегодня Кабинет министров на своем заседании принял официальное заявление по этому решению КС. Согласно документу, Кабинет министров считает решение Конституционного Суда о возобновлении льгот и компенсаций для определенных категорий граждан кулуарным решением с признаками политического и предвыборного заказа против действующего правительства. Кроме того, правительство считает невозможным найти 70 млрд. грн. для выполнения всех законодательных норм обновленных КС.