Тимошенко имеет претензии к ”расхлябанному бизнесмену” Рудьковскому

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО выступает за отставку министра транспорта и связи Николая РУДЬКОВСКОГО в связи с негативной ситуацией на железнодорожном транспорте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время пресс-конференции, комментируя события во Львовской области, связанные с аварией поезда, перевозившего токсичное вещество.

«Таких расхлябанных бизнесменов с должностей министров нужно убирать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что министром транспорта и связи должен быть человек «с военной дисциплиной и со знанием системы транспорта».

Лидер БЮТ также сказала, что сегодня на высокие должности назначаются «либо знакомые, либо кумы».

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что Кабинет Министров непрофессионально подходит к назначению руководства министерств и ведомств. Подтверждением этого, по ее словам, является тот факт, что Н.РУДЬКОВСКИЙ в должности министра делает все возможное, чтобы скорее освоить ресурсы железной дороги и финансовые потоки, а не занимается безопасностью транспорта. «И поэтому мы имеем одну катастрофу за другой», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.