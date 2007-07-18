В 12.30 в УНИАН состоится пресс-конференция Гавриша, который обнародует анализ предложений изменений в Конституцию

Киев. 18 июля. УНИАН. Сегодня в 12.30 в информагентстве УНИАН с трансляцией на “5-м канале” состоится экстренная пресс-конференция советника Президента Украины Степана ГАВРИША на тему "Анализ предложений по внесению изменений в Конституцию Украины".

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