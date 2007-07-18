Янукович хочет сказать людям правду

11:44, 18 июля 2007
Политика
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Правительство подготовило заявление

Виктор ЯнуковичПравительство намерено выступить с заявлением в связи с решением Конституционного Суда Украины о возобновлении льгот и компенсаций отдельным категориям граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня на заседании правительства.

«Мы подготовили заявление правительства и сегодня его рассмотрим. Мы должны сказать людям правду», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его мнению, обращение в Конституционный Суд и его решение является предвыборной технологией оппонентов правительства.

«67 млрд. грн.! Нам предлагают, чтобы мы нашли такую сумму и выплатили. А за счет чего – никто не сказал. Использовали механизм решения Конституционного Суда. А что он может решить? Безусловно, он может сказать, что законы должны выполняться. Это технология, чтобы в случае, если выборы состоятся 30 сентября, можно будет брать правительство ЯНУКОВИЧА и говорить – «смотрите, что вы не делаете», - пояснил он.

Премьер-министр уверен, что вопрос социальной помощи и социальных выплат эксплуатируется политиками-популистами.

«Наше правительство никогда не будет заниматься популизмом. Мы будем последовательно выполнять свою программу, которая является реальной, и направлена на справедливое распределение денег», - подчеркнул он.

В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что обеспечение социальных выплат и льгот осуществляется с помощью принятия соответствующих решений согласно процедуре: законопроекты рассматривает и принимает Верховная Рада, а законы подписывает Президент.

«Меня сейчас подталкивают к тому, чтобы я обвинил предыдущих руководителей правительств, которые отменили эти льготы. Я этого делать не буду. Популисты из политических соображений вносили политические законы, которые невозможно было выполнить и которые не были обеспечены финансовыми ресурсами», - считает В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он подчеркнул, что инициаторы соответствующих законопроектов никогда не вносили предложений, «как заработать деньги и только потом как их использовать».

«Сколько можно дурить людей? Совесть должны быть, в конце концов. И обещать то, что не возможно выполнить, – это не уважать тех людей, кому тяжело живется», - считает В.ЯНУКОВИЧ.

По информации главы правительства, в 2002 году было отменено 11 законов и 29 законодательных норм, регулирующих предоставление льгот, в 2001-м – 12 законов и 30 норм, в 2002-м – 8 и 13 (соответственно), в 2003-м – 7 и 11, в 2004-м и 2005-м – по 7 законов и 10 норм.

«Это были заоблачные цифры, которые были придуманы популистами, чтобы показывать, как они заботятся об украинском народе», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 11 июля КС отменил положения закона о государственном бюджете, которые касались приостановки на 2007 год выплаты льгот, компенсаций и гарантий для населения. Это решение касается 21 категории граждан Украины - от чернобыльцев до пенсионеров.

11 июля первый вице-премьер-министр, министр финансов Николай АЗАРОВ заявил, что правительство может реализовать данное решение Конституционного Суда исключительно после внесения изменений в закон о госбюджете на текущий год.

13 июня первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК заявил, что на сегодняшний день неизвестно, во сколько для бюджета обойдется решение Конституционного Суда о возобновлении социальных льгот. «Называется цифра 70 - 40 млрд. грн.», - сказал А.ШЛАПАК.

16 июля руководитель Службы обеспечения связей с Верховной Радой Украины и Кабинетом министров Секретариата Президента Ян БЕРНАЗЮК выразил мнение, что одним из источников финансирования восстановленных решением Конституционного Суда Украины социальных льгот для населения может стать сокращение расходов на выплаты народным депутатам.

 

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