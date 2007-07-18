Янукович советует министрам всходить в отпуск

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ высказал пожелание, чтобы министры сходили в отпуск летом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал министрам сегодня на заседании Кабинета Министров.

“Министры, я вижу, на местах. Почему-то не едут отдыхать так, как я советовал... Не все, некоторые только поехали. Но я считаю, что надо будет действительно отдыхать”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь к министрам.