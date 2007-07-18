Луценко подпишет соглашение с Тимошенко

Новое политическое объединение “Наша Украина – Народная самооборона” и Блок Юлии Тимошенко планируют сформировать демократическое большинство в Верховной Раде VI созыва.

Как сообщает официальный сайт объединенных демократических сил, об этом заявил руководитель избирательного штаба блока “Наша Украина – Народная самооборона” Виктор БАЛОГА.

По его словам, сейчас завершается проработка двустороннего соглашения, которое вскоре публично подпишут лидеры двух блоков. “Документ дошлифовывается, вероятно, он будет подготовлен к скреплению подписями на будущей неделе. Это соглашение предусматривает политические обязательства сторон относительно создания коалиции в парламенте, избранном на внеочередных выборах”, - заметил В.БАЛОГА.

Он сказал, что “Наша Украина” и БЮТ еще в начале года заключили договор о совместной оппозиционной деятельности. Гражданское движение “Народная самооборона”, которое органически влилось в лагерь демократических сил, своей активностью усилило наступательность оппозиции. “Рождение блока “Наша Украина – Народная самооборона” стало естественном итогом совместной деятельности против политической коррупции и узурпации власти. БЮТ также приложил огромные усилия для противодействия этим разрушительным явлениям. Два блока решительно и бескомпромиссно поддержали инициативу Президента Виктора ЮЩЕНКО об отмене депутатской неприкосновенности новоизбранным составом Верховной Рады. Таким образом, имеем общую платформу для дальнейших действий”, - резюмировал В.БАЛОГА.

В то же время, по его словам, глава государства ставит демократическим силам значительно более масштабные задачи на ближайшую перспективу. “Президент настаивает на важности принятия быстрых решений для развития страны. Ключевую роль здесь должна сыграть проукраинская коалиция и сформированное ею правительство. Другого пути для ответственных политических сил, которыми является “Наша Украина, – Народная самооборона” и БЮТ, кроме как формирование качественного большинства, нет”, - подчеркнул В.БАЛОГА.

При этом он заметил, что политические партии, входящие в два блока, в полной мере отвечают за свои действия в рамках будущего соглашения. ““Наша Украина – Народная самооборона” непременно трансформируется в единую, мощную партию европейского образца. Однако пока этот объединительный процесс не завершится окончательной формализацией, все участники блока должны действовать скоординированно, в соответствии с подписанными договоренностями. В конечном итоге, формирование коалиции проверит всех нас на соответствие лозунгов конкретным делам”, - заявил В.БАЛОГА.