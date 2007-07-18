Рудьковский обвиняет Балогу в политиканстве

Министр транспорта и связи Николай Рудьковський считает заявление главы секретариата президента Виктора Балоги о необходимости его отставки в связи с аварией во Львовской области "политиканством" и усматривает в нем нескрываемые политические интересы.

Об этом он заявил во вторник, сообщает пресс-служба Минтранссвязи

"Я бы не хотел, чтобы работу Министерства транспорта и связи Украины переносили в политическую плоскость. Если господин Балога во всех тех ситуациях, которые происходят в Украине, видит лишь политический подтекст, то, наверное, в своих оценках исходит из политических соображений как руководитель штаба "Нашей Украины", - сказал Рудьковский.

При этом министр отметил, что Балоге надо было бы посоветоваться с президентом относительно действительной реализации работы, направленной на обеспечение надлежащей безопасности при перевозке грузов.

"Когда в 2000 году Виктор Ющенко был премьер-министром, был принят закон "О перевозке опасных грузов" и, несмотря на прямое поручение правительства на протяжении 6 месяцев разработать и воплотить общегосударственную программу безопасности перевозки опасных грузов, с того времени никто палец об палец не ударил относительно реализации этого закона", - отметил Рудьковский.

"И лишь под моим управлением министерство системно начало эту работу. Мы уже приняли решение правительства по ограничению перевозки опасных грузов на авиационном транспорте, провели и приняли общее с МНС относительно вопросов опасных грузов в портах", - подчеркнул он.

Кроме того, Рудьковський отметил, что в июне в этом году Минтранссвязи разработан Комплексный план мероприятий по обеспечению перевозки опасных грузов по территории Украины и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с этими перевозками, на 2007-2010 года.

По его словам, среди основных мероприятий плана – разработка концепции и государственной программы повышение безопасности перевозки опасных грузов, порядка осуществления контроля во время их перевозок, инструкции о порядке взаимодействия во время ликвидации последствий аварий, которые возникают при перевозке опасных грузов и ряд других.

Как известно, в понедельник вечером в Львовской области сошли с рельс 15 вагонов с желтым фосфором, 6 из которых загорелись, образовав токсичную тучу. Пострадали более 20 лиц.

Во вторник Балога заявил, что Кабинет министров должен сделать выводы относительно аварии во Львовской области и принять соответствующие решения, среди которых отставка Рудьковского с должности министра транспорта и связи.

Украинская правда