Нардеп рада, что правительственный «план Барбаросса» не удался

Массовый протест воинов-афганцев и чернобыльцев против решения Верховной Рады Украины лишить людей законных льгот - это урок для власти. Об этом заявила в прямом эфире «5 канала» Наталия КОРОЛЕВСКАЯ - народный депутат Украины (фракция «БЮТ - Батькивщина»), председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства.

По ее словам, участники митинга-протеста сломали состояние страха, которое власть вселяла в людей. «Есть предел беззаконию! Это произошло благодаря воинам-афганцам, чернобыльцам, участникам боевых действий - настоящим мужикам, которые не побоялись выйти и заявить, что мы есть, мы живы, и мы не позволим нас унижать», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Также она отметила, что очень многое в государстве зависит от готовности людей самоорганизовываться для того, чтобы не допускать своевольных решений власти. Массовые протесты людей - это доказательство того, что народ не позволит больше себя обманывать, и он не будет молчать, когда его лишают последнего. В то же время Н.КОРОЛЕВСКАЯ подчеркнула, что воинов-афганцев и чернобыльцев вынудило выйти на протест нарушенное властью обещание о сохранении льгот.

«Народным депутатам и чиновникам Кабмина сохранили все льготы, но при этом парламент посмел проголосовать за законопроект, который отбирает льготы у чернобыльцев, афганцев, шахтеров и учителей. О Конституции уже никто и не вспомнил. Именно поэтому люди самоорганизовались, пришли под Верховную Раду и заставили народных депутатов отвечать за свои слова. Правительственный «план Барбаросса» по отмене льгот не удался», - заявила председатель комитета.

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, непопулярные реформы и урезание льгот власти должны начинать с себя. «Ежегодно по 800 млн. грн. тратится на оздоровление депутатов, перевозку депутатов, поддержку санаторно-курортных заведений Государственного управления делами и т.д. Урезайте все свои социальные льготы, сократите все свои штаты, сократите бюджет на содержание власти, покажите людям, что вы реально можете бороться с коррупцией, перестаньте красть и после этого приходите и просите у людей мандат доверия на проведение реформ. Я бы выходила к людям только после того, как лишила бы всех депутатов, весь Кабмин, всех крупных госчиновников всех льгот», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении правительственный проект Закона Украины "О гарантиях государства по исполнению судебных решений" (№9127).

Этим законопроектом, по сути, отменяется ряд льгот для граждан, которые пострадали от аварии на ЧАЭС. Также предусматривается отменить ряд льгот для тех граждан, которые проживают на территориях радиоактивного загрязнения, медицинским и фармацевтическим работникам, участникам боевых действий и лицам, приравненных к ним.

Кроме того, законопроектом предусмотрено сокращение льгот для участников войны и ветеранов труда, а также лиц, которые имеют особые трудовые заслуги перед Родиной.

На 20 сентября планировалось рассмотрение этого законопроекта во втором чтении. Однако под Верховной Радой собрались тысячи людей. Воины-афганцы прорвались через ограждение перед стенами Верховной Рады и вплотную подошли к дверям ВР. Им пытались помешать представители правоохранительных органов. Во время столкновений были разбиты стекла на некоторых входных дверях ВР.

Участники митинга прекратили штурм парламента только после того, как к ним вышли на переговоры представители фракций большинства и пообещали, что на этой неделе Верховная Рада не будет принимать в целом закон, который отменяет льготы для ряда граждан. Участникам акции протеста также сообщили о договоренности создать рабочую группу для доработки соответствующего законопроекта.