Блок Литвина определил главного партнёра на выборах

Блок Литвина считает своим главным партнером на досрочных парламентских выборах Трудовую партию Украины, которую возглавляет Михаил СИРОТА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер Народной партии Владимир ЛИТВИН сообщил на пресс-конференции в Симферополе, отвечая на вопрос, с кем Блок Литвина пойдет на выборы.

"Это партия, которую возглавляет Михаил СИРОТА", - сказал В.ЛИТВИН, говоря о партнерах своего блока.

Он отметил, что не склонен расширять блок. "Не потому что мы не хотим консолидировать внепарламентские политические силы, а потому что нужно чувствовать комфорт (между членами блока - УНИАН) в плане общения, потому что блок - это взаимные обязательства, это сложность в дальнейшей работе", - сказал В.ЛИТВИН. Доказательством этого является, по его мнению, ситуация в "Нашей Украины". "Мы это наблюдаем, скажем, на примере "Нашей Украины", - отметил В.ЛИТВИН.

Отвечая на вопрос, каков портрет избирателей Блока Литвина, В.ЛИТВИН отметил, что это, прежде всего, думающие люди.

Кроме того, В.ЛИТВИН сказал, что за него голосуют на выборах и женщины, при этом пошутил, что не понимает, за что они так любят.

Как сообщал УНИАН, 14 июля после съезда Народной партии В.ЛИТВИН заявил, что переговоры о создании Блока Литвина на внеочередные выборы завершатся в ближайшее время и в него будет входить, кроме Народной партии, максимум еще одна или две партии.