При штурме Верховной Рады депутаты от испуга снимали значки

Штурм здания Верховной Рады ветеранами афганской войны и ликвидаторами аварии на ЧАЭС не на шутку напугал депутатов и членов правительства, которые пошли на переговоры с митингующими, пишет "КоммерсантЪ-Украина".

В полдень напряжение в толпе протестующих начало нарастать, и после нескольких криков "Штурм!" митингующие сломали забор, ограждающий вход на площадь, и вплотную приблизились к двери парламента.

События у стен парламента не на шутку перепугали часть депутатов. Так, корреспондент издания стал свидетелем того, как несколько смущенных представителей большинства в комнате для курения снимали с лацканов пиджаков депутатские значки.

"Поздно, это вам не поможет", - мрачно сказал им член фракции "БЮТ-Батькивщина", "афганец" Роман Забзалюк.

Между тем на площади Конституции разгорелся митинг. К демонстрантам вышел председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов, который попытался убедить их в том, что "ситуация будет разрешена".

"Пошел на х ..! А рабочую группу засунь себе в ж ... пу!", - Закричали в ответ митингующие. - Мы требуем именно сегодня снять закон с рассмотрения. Тигипко - душман! "

Когда атмосфера возле Верховной Рады немного разрядилась, на площадь вышли несколько народных депутатов. В частности, среди митингующих можно было заметить лидера Радикальной партии Украины Олега Ляшко. "Красивая у вас форма", - попытался он заговорить с группой демонстрантов. "Да пошел ты ...",- флегматично отвечали те.

Вечером площадь перед парламентом начала пустеть. Кроме сотрудников "Беркута", там осталось несколько представителей организации, защищающей права детей войны - они собирали мелочь, которой забросали Ефремова.

Напомним, во вторник во время митинга против ликвидации льгот 16 категориям граждан афганцы и чернобыльцы снесли забор и подошли вплотную к зданию парламента.

ТСН