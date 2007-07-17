Ющенко и Саакашвили обсудили пути решения конфликтов в Грузии

23:23, 17 июля 2007
Политика
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Состоялся телефонный разговор

Виктор Ющенко и Президент Грузии Михаил Саакашвили во время официальной встречи в Тбилиси. 1 мартаСостоялся телефонный разговор Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с Президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ.

Как сообщает пресс-служба В.ЮЩЕНКО, главы государств обсудили динамику украинско-грузинских отношений, двустороннее сотрудничество и пути разрешения замороженных конфликтов на территории Грузии. Одной из тем разговора также были вопросы энергетической безопасности.

 

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