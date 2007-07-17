В Белоруссии задержан Александр Милинкевич

Сотрудники белорусской милиции задержали во вторник в приграничном с Польшей районе одного из лидеров оппозиции Александра Милинкевича, сообщила РИА Новости сотрудница пресс-службы Милинкевича Юлия Коцкая.

По ее словам, Милинкевич находился с рабочим визитом в Гродненской области. В частности, он проводил встречи с представителями демократических структур в Островце, Смаргонь и Ошмянах. Она сказала, что после встречи в Островце к нему подошли люди в штатском и попросили пройти в отделение местной милиции.

Сотрудники правоохранительных органов аргументировали его задержание тем, что он находился в приграничной с Польшей зоне без каких-либо разрешительных документов, сообщила Коцкая.

Она уточнила, что по белорусским законам для нахождения в пограничной зоне в течение трех часов разрешение не требуется. В ином случае, необходимо в соответствующих структурах получить разрешение нахождения в приграничной зоне.

По словам Коцкой, в настоящее время телефон Милинкевича и его старшего сына Александра, который сопровождал отца в поездке, не отвечает.

Сотрудница пресс-службы предположила, что Милинкевич может быть задержан в течение трех часов без предъявления ему каких-либо обвинений, после этого он должен будет отпущен.