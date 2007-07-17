Задержан один из лидеров протестов против НАТО (фото)
Валерий Кауров возглавляет "Единое отечество"
В Одессе сотрудниками милиции за нарушение маршрута антинатовского крестного хода задержан лидер общественной организации «Единое отечество» Валерий КАУРОВ.
|Валерий Кауров, фото 9 мая 2007 г.
В частности, после прибытия в Армянский переулок, который выходит к Военной гавани, где базируются корабли, принимающие участие в международных учениях «Си Бриз – 2007», участники акции решили продолжить шествие по оживленной автомагистрали до морского вокзала. Фактически было перекрыто движение транспорта по Приморской улице.
В.КАУРОВ задержан за «нарушение порядка организации, проведения сборов, уличных шествий и демонстраций», согласно требованию Административного кодекса Украины (ст.185 прим.). Суду надлежит вынести решение – назначить задержанному штраф либо заключить под стражу.
В.КАУРОВ был доставлен в Приморский райотдел милиции.
Как сообщал УНИАН, сегодня по центральным улицам Одессы прихожане местных храмов провели очередной антинатовский крестный ход, начавшийся у ворот Свято-Пантелеймоновского монастыря. Процессия двигалась под колокольный звон из динамиков звукоусиливающей аппаратуры, установленной на специальном автомобиле, по Пушкинской и другим улицам, препятствуя движению автотранспорта на оживленных магистралях. Участники акции несли «антинатовские» плакаты и церковные хоругви.
Правоохранительные структуры не блокировали митинги и шествия активистов антиукраинских сил, хотя 5 июля Приморский районный суд Одессы запретил проведение подобных акций против участников международных учений «Си Бриз-2007».