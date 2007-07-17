Задержан один из лидеров протестов против НАТО (фото)

В Одессе сотрудниками милиции за нарушение маршрута антинатовского крестного хода задержан лидер общественной организации «Единое отечество» Валерий КАУРОВ.

Об этом сообщили УНИАН в горуправлении милиции, уточнив, что «по распоряжению В.КАУРОВА был нарушен маршрут антинатовского крестного хода».

В частности, после прибытия в Армянский переулок, который выходит к Военной гавани, где базируются корабли, принимающие участие в международных учениях «Си Бриз – 2007», участники акции решили продолжить шествие по оживленной автомагистрали до морского вокзала. Фактически было перекрыто движение транспорта по Приморской улице.

В.КАУРОВ задержан за «нарушение порядка организации, проведения сборов, уличных шествий и демонстраций», согласно требованию Административного кодекса Украины (ст.185 прим.). Суду надлежит вынести решение – назначить задержанному штраф либо заключить под стражу.

В.КАУРОВ был доставлен в Приморский райотдел милиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня по центральным улицам Одессы прихожане местных храмов провели очередной антинатовский крестный ход, начавшийся у ворот Свято-Пантелеймоновского монастыря. Процессия двигалась под колокольный звон из динамиков звукоусиливающей аппаратуры, установленной на специальном автомобиле, по Пушкинской и другим улицам, препятствуя движению автотранспорта на оживленных магистралях. Участники акции несли «антинатовские» плакаты и церковные хоругви.

Правоохранительные структуры не блокировали митинги и шествия активистов антиукраинских сил, хотя 5 июля Приморский районный суд Одессы запретил проведение подобных акций против участников международных учений «Си Бриз-2007».