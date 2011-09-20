Наша Украина о логике бюджета-2012: власти - все, людям - подачки

«Наша Украина» призывает переделать проект государственного бюджета на 2012 год, который сокращает социальные расходы, а вместо этого содержит рекордные расходы на содержание Президента и чиновничьего аппарата.

Об этом говорится в заявлении партии, переданном УНИАН.

«Проект государственного бюджета на 2012 год, предложенный правительством, - нездоровый, он полностью отображает паразитирующую психологию власти: все себе, людям – подачки», - подчеркивается в заявлении.

По мнению «Нашей Украины», нарушения, допущенные в проекте, являются «наглостью, переходящей всякие границы».

В частности, указывают в партии, правительственный проект госбюджета на 2012 год прежде всего нарушает гарантированное статьей 48 Конституции Украины право граждан на достаточный жизненный уровень для себя и своей семьи. «Ни одного шага для улучшения нищенского размера доходов миллионов украинцев власть даже не планирует», - отмечают в партии.

Так, «нашеукраинцы» обращают внимание на то, что в проекте бюджета установлены показатели прожиточного минимума ниже фактического уровня прожиточного минимума, рассчитанного Министерством социальной политики по состоянию на июль 2011 года. По данным Минсоцполитики, фактический размер прожиточного минимума еще в июле 2011 года составлял 1098 грн. В бюджете на 2012 год установление прожиточного минимума на этом уровне запланировано только через полтора года – в декабре 2012 года.

Кроме того, правительственный проект предусматривает дальнейший рост разрыва между фактическим размером прожиточного минимума и размером минимальной заработной платы, который на конец 2012 года будет составлять 690 грн. По состоянию на декабрь будущего года миллионы пенсионеров будут получать минимальную пенсию не более 884 грн.

Партия обращает внимание на то, что в условиях сокращения социальных расходов власть, между тем, запланировала себе «уютный быт». Расходы на содержание госаппарата снова увеличены, в проекте бюджета они превысили 2,5 млрд. грн., при том, что власть уже отчиталась о сокращении численности чиновников на 30%.

Также проект бюджета устанавливает рекордные за все годы независимости затраты на содержание Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.

Бюджетные расходы на медобслуживание народных депутатов и других высокопоставленных должностных лиц достигают 465 млн. грн., что в четыре раза больше, чем деньги, выделенные на лечение всех ветеранов войны, инвалидов и жертв нацистов.

«Власть планирует бросить людям подачки, обеспечить себе благосостояние и полностью игнорирует экономические риски, стоящие перед Украиной», - подчеркивают в «Нашей Украине».

В партии убеждены, что макроэкономические расчеты правительства не учитывают новой волны экономического кризиса и выглядят как элементарное очковтирательство для международных организаций.

Также в проекте бюджета заложен искусственно заниженный показатель инфляции на уровне 7,9%, что означает соответствующее занижение большинства социальных выплат, зарплат и пенсий. При условии реального расчета уровня инфляции, темпы роста ВВП могут показать отрицательную динамику, которая покажет ничтожество псевдореформ правительства.

Вместе с этим правительство планирует увеличить налоговые поступления на 14,2%. В условиях, когда внутреннее производство не растет, это возможно выполнить только через усиление прессинга на бизнес или через рост цен.

«Проект бюджета очень точно объясняет суть намерений власти. Нынешний режим не собирается строить высокопроизводительную экономику, которая базируется на поддержке честного бизнеса и уважения к квалифицированному работнику», - говорится в заявлении.

В «Нашей Украине» отмечают, что вместо активизации рыночных стимулов экономического роста, власть полагается на новые заимствования, установление тотального контроля над экономикой и «закручивание гаек» для предпринимателей.

Государственный долг в будущем году вырастет до 415,5 млрд. грн. Только по одному 2012 году правительство планирует увеличить долговые и гарантийные обязательства государства на 95,5 млрд. грн. Наращивание долгов такими темпами и неэффективное использование заимствованных средств грозит стране дефолтом и обвалом национальной валюты.

По мнению «нашеукраинцев», власть понимает, что такие действия приведут к протестам. В ответ они готовят беспрецедентный рост расходов на деятельность правоохранительных органов. В частности, на содержание Генпрокуратуры – до 2,5 млрд. грн. и МВД – на 600 млн. грн.

«Мы выступаем категорически против такой политики и такого проекта бюджета. Проект государственной сметы должен быть в корне изменен – не по отдельным статьям, а по существу. «Наша Украина» видит его главную идею – в поддержке незащищенных людей и в развитии экономики», - говорится в заявлении.

Партия требует увеличить минимальные зарплаты и пенсии, сократить содержание госаппарата, правоохранительных органов, ликвидировать лоббистские бюджетные статьи и за счет этого высвободить средства на экономическую реформу и социальные нужды.

«Наша политическая партия призывает все демократические силы в парламенте и все общество встать вместе на защиту общих прав и нужд страны», - подчеркивают «нашеукраинцы».