Выдрин прогнозирует кризис в Нашей Украине недель через семь

Член Партии вольных демократов, политолог Дмитрий ВЫДРИН считает, что «Наша Украина» все активнее превращается в партию административного ресурса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии вольных демократов.

“Реально, как и во времена КУЧМЫ, Банковая продолжает руководить политиками и народными депутатами. И решает, кому и что можно говорить. А кому лучше помолчать», - резюмировал Д.ВЫДРИН, комментируя заявление руководителя избирательного штаба блока “Наша Украина – Народная самооборона” Виктора БАЛОГИ, который объявил имена официальных спикеров блока.

«Отныне «Наша Украина» превратилась в партию большевистского типа, и уже исповедует принцип так называемого «демократического централизма». Но если большевики продержались при власти 70 лет, то у «Нашей Украины» этого времени нет. Она достигнет кризиса внутренней диктатуры значительно раньше, недель за 7», - считает Д.ВЫДРИН.

Он отметил, что было бы намного честнее, если бы в числе спикеров глава президентского Секретариата назвал фамилии «ЮЩЕНКО» и «БАЛОГА». «Ведь на практике «Наша Украина» уже давно превратилась в партию чиновнического типа, и ее реальные лидеры занимают руководящие государственные должности, и именно они являются главными спикерами блока и кураторами формальных лидеров «Наша Украина – Народная самооборона», имена которых и озвучил сегодня руководитель Секретариата Президента», - отметил Д.ВЫДРИН.

Он обратил внимание, что все официальные спикеры партии являются действующими или бывшими министрами, что, по его мнению, позволяет констатировать замирание той демократической организации, которая родилась в 2002 году на основе недовольства «маленьких украинцев» тогдашним чиновническим режимом Л.КУЧМЫ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 июля, руководитель избирательного штаба блока “Наша Украина – Народная самооборона” В.БАЛОГА объявил имена семи уполномоченных спикеров этого политического объединения.

От имени мегаблока наделены правом делать официальные заявления и давать комментарии такие политики: Юрий ЛУЦЕНКО, Вячеслав КИРИЛЕНКО, Арсений ЯЦЕНЮК, Анатолий ГРИЦЕНКО, Николай КАТЕРИНЧУК, Юрий ПАВЛЕНКО и Борис ТАРАСЮК.