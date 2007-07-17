Кириленко предупреждает участников мегаблока, чтобы не распускали язык
Количество спикеров может увеличиться
Лидер партии "Наша Украина" Вячеслав КИРИЛЕНКО не исключает, что во время избирательной кампании количество спикеров, которые будут иметь право обнародовать официальную позицию блока "Наша Украина – Народная Самооборона», может увеличиться.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, комментируя заявление руководителя избирательного штаба блока “Наша Украина – Народная самооборона” Виктора БАЛОГИ, что официальную позицию мегаблока будут представлять семь человек.
По словам В.КИРИЛЕНКО, определение списка этих лиц является консолидированным решением совета блока и центрального избирательного штаба.
Он отметил, что таким образом блок будет добиваться «информационной дисциплины». «Это сделает невозможным появление заявлений кого-то из участников списка, которые прямо расходятся с официальной позицией блока», - сказал он.
В.КИРИЛЕНКО заметил, что эти семь лиц будут иметь право не только обнародовать официальную позицию блока, но и дезавуировать заявления других кандидатов в народные депутаты. «Но это не значит, что другим участникам списка будет запрещено высказывать свое мнение», - сказал лидер партии "Наша Украина".
При этом он не исключил, что по ходу избирательной кампании «количество общенациональных спикеров блока может увеличиться».
В то же время В.КИРИЛЕНКО отказался назвать критерии, по которым отбирались эти спикеры. «Позвольте оставить это нашей тайной», - сказал он.
В.КИРИЛЕНКО также объяснил, что во время предыдущей избирательной кампании (в 2006 году) заявления некоторых кандидатов от блока "Наша Украина" привели к потере значительного количества голосов избирателей.
Отвечая на вопросы, какими будут наказания в случае обнародования другими кандидатами своей позиции, В.КИРИЛЕНКО не исключил, что эти нарушители будут исключены из избирательного списка.
Он также заверил, что во время избирательной кампании спикеры блока "Наша Украина – Народная самооборона" министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО и министр иностранных дел Арсений ЯЦЕНЮК будут проводить агитацию, находясь в официальном отпуске.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 июля, руководитель избирательного штаба блока “Наша Украина – Народная самооборона” В.БАЛОГА объявил имена семи уполномоченных спикеров этого политического объединения.
От имени мегаблока наделены правом делать официальные заявления и давать комментарии такие политики: Юрий ЛУЦЕНКО, В.КИРИЛЕНКО, А.ЯЦЕНЮК, А.ГРИЦЕНКО, Николай КАТЕРИНЧУК, Юрий ПАВЛЕНКО и Борис ТАРАСЮК.
“Остальные коллеги по блоку также будут выступать как компетентные комментаторы, предварительно получив соответствующий карт-бланш, - заметил В.БАЛОГА, - “Наша Украина – Народная самооборона” решила внедрить жесткую информационную дисциплину, чтобы оградить общество и СМИ от дезориентации в тезисах и лозунгах”.