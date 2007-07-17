Балога назвал имена семи уполномоченных спикеров мегаблока

Руководитель избирательного штаба блока “Наша Украина – Народная самооборона” Виктор БАЛОГА сегодня объявил имена семи уполномоченных спикеров этого политического объединения.

Как сообщает официальный сайт объединенных демократических сил, от имени мегаблока наделенные правом делать официальные заявления и давать комментарии такие политики - Юрий ЛУЦЕНКО, Вячеслав КИРИЛЕНКО, Арсений ЯЦЕНЮК, Анатолий ГРИЦЕНКО, Николай КАТЕРИНЧУК, Юрий ПАВЛЕНКО и Борис ТАРАСЮК.

“Остальные коллеги по блоку также будут выступать как компетентные комментаторы, предварительно получив соответствующий карт-бланш, - отметил В.БАЛОГА, - “Наша Украина – Народная самооборона” решила ввести жесткую информационную дисциплину, чтобы оградить общество и СМИ от дезориентации в тезисах и лозунгах”.

В.БАЛОГА также отметил, что не допустит информационного разнобоя от имени мегаблока, и напомнил об ответственности в случае нарушения установленных правил.

Руководитель штаба обратил внимание, что подбор уполномоченных спикеров блока позволит провести качественную и всестороннюю разъяснительную кампанию. “Мы охватим все темы – социальные, внутри- и внешнеполитические, правовые, оборонные и безопасность. На все вопросы будут даны объемные и понятные ответы. Блок обеспечит информационную открытость, которая предусматривает и доступность спикеров для масс-медиа. Вскоре откроется пресс-центр, будут проводиться регулярные брифинги и пресс-конференции нашего политического объединения. Не будет отказов спикеров от интервью, участия в телевизионных и радиопрограммах”, - сказал В.БАЛОГА.

Свою роль в информационной политике мегаблока В.БАЛОГА определил как директивную. “Моя функция заключается в командно-штабной работе. Понятно, будет появляться необходимость в объявлении каких-то важных решений или инициатив, касающихся всего мегаблока. Такие информационные сообщения будет делать руководство “Нашей Украины – Народной самообороны” и штаба этой политической силы”, - подчеркнул руководитель штаба блока.