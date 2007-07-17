БЮТ катит ”фосфорную” бочку на Рудьковского

Блок Юлии Тимошенко считает необходимым рассмотреть вопрос относительно ответственности министра транспорта и связи Николая РУДЬКОВСКОГО за ситуацию на железной дороге.

Как говорится в заявлении БЮТ, переданном агентству УНИАН, “ситуация на железной дороге вообще требует серьезного рассмотрения в плоскости уголовной ответственности горе-министра РУДЬКОВСКОГО”.

В БЮТ напомнили, что во Львовской области произошла техногенная катастрофа: в результате аварии на железной дороге загорелись 6 цистерн с желтым фосфором - чрезвычайно ядовитым веществом, которое по токсичности превышает цианистый калий.

БЮТ выразил соболезнование пострадавшим от аварии, а также спасателям, на долю которых выпало заниматься ликвидацией последствий аварии в сложных условиях.

При этом блок заявляет об абсолютной недопустимости ситуации, которая складывается в стране, и неспособности правительства к эффективному руководству. “У этого правительства, которое на каждом углу рассказывает о каких-то успехах, почему-то едва ли не каждый день летят под откос поезда, взрываются вооруженные склады и разрушается экономика”, - отмечается в заявлении.

В БЮТ отмечают, что, по словам главы правительственной комиссии по расследованию данного инцидента, вице-премьера Александра КУЗЬМУКА, авария во Львовской области по своим последствиям для окружающей среды и здоровья людей, которые оказались в эпицентре катастрофы, стоит на втором месте после аварии на Чернобыльской АЭС.

“Сколько же еще можно терпеть эксперименты безответственного и недееспособного правительства над страной? Сколько можно смотреть как коррумпированные министры разваливают целые отрасли национальной экономики?”, - отмечается в заявлении.

БЮТ заявляет, что Кабинету министров уже пришло время понести ответственность за такое хозяйствование. “Мы также требуем предпринять все необходимые меры для оказания пострадавшим от аварии помощи, локализовать зону заражения, организовать систему оперативного информирования населения всей Украины о распространении ядовитого вещества на другие территории”, - отмечают в блоке.

Как сообщал УНИАН, 16 июля в 16.55 в Бусском районе Львовской области на перегоне Красное-Ожидов сошли с рельс и перевернулись 15 цистерн с желтым фосфором товарного поезда. Из-за утечки фосфора из одной цистерны произошло самовоспламенение 6 цистерн.

В результате схождения цистерн было повреждено 50 м железнодорожного полотна, около 100 м контактной сети и три опоры. Во время гашения пожара образовалось облако из продуктов горения (зона поражения около 90 кв. км). В зону поражения попали 14 населенных пунктов Бусского района, где проживает 11 тысяч человек, а также отдельные территории Радеховского и Бродовского районов области.

В 22.29 понедельника пожар был ликвидирован. В результате пожара продуктами горения отравилось 16 человек, из которых 13 в состоянии тяжелой и средней степени тяжести госпитализированы. Из 6 населенных пунктов Бусского района временно отселены около 800 жителей.