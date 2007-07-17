Экс-генпрокурор частично признал пленки Мельниченко

Бывший генпрокурор Михаил Потебенько признает, что часть разговоров, записанных экс-майором Госслужбы Николаем Мельниченко, имела место.

"Безусловно, разговоры были. Вопрос – в полном ли содержании, как они сегодня публикуются", - сказал он в интервью газете "Дело".

При этом Потебенько подчеркнул, что "хотел бы видеть полные записи разговоров".

"Коль уж публикуете, и записи приобщаются к уголовному делу, то не нужно выдергивать предложения из контекста. От этого полностью меняется смысл", - отметил он.

"Кроме того, часть разговоров, которые были на пленках и приписываются определенным людям, на самом деле не могли им принадлежать", - добавил Потебенько.

По его словам, "при расшифровке записей тексты разговоров отнесены к авторству других лиц".

"Это я говорю потому, что один разговор приписан мне, тогда как об оперативной работе я, как прокурор, не говорил и не мог говорить", - пояснил он.

В то же время, на вопрос, знал ли он во время своей работы генпрокурором о записях разговоров экс-президента Леонида Кучмы с нынешним президентом Виктором Ющенко и премьер-министром Виктором Януковичем, Потебенько ответил: "Знал я ровно то и столько, сколько знал каждый".

На вопрос, давал ли Кучма указание Потебенько посадить главу правления банка "Славянский" Бориса Фельдмана, о чем, ссылаясь на записи, якобы говорил Мельниченко, бывший генпрокурор ответил:

"Не знаю, какие указания вы имеете в виду. Но я лично никакие указания не выполнял. А поэтому и незаконные требования ко мне не поступали".

"Вы знаете, слишком непросто узнать правду, если выдергиваются из текста какие-то предложения, которые устраивают заинтересованных лиц. Так вот, я хотел бы видеть публикации полного текста разговоров, и тогда бы ко мне с подобными вопросами никто не обращался", - подчеркнул Потебенько.

В то же время, на вопрос о том, знает ли он, кто покровительствовал и "прикрывал" Мельниченко, Потебенько заявил: "Не хочу говорить, потому что воспримут, как будто я пытаюсь влиять на ход следствия. Но я считаю, что это один из тех вопросов, которыми следствие должно заняться".

Украинская правда