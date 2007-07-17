Кто должен ответить за ситуацию в Украине (социсследование)

Половина украинцев выступает против ограничения своих прав и свобод ради достижения стабильности в стране.

Об этом свидетельствуют результаты последнего социологического исследования Института Горшенина, переданные агентству УНИАН.

При этом более половины граждан Украины считают, что Президент должен взять на себя ответственность и навести порядок в стране.

В тоже время, всего десятая часть украинцев считает, что это должны сделать группа политиков и силовых министров.

По данным Института, почти половина украинцев выступает за укрепление институтов демократии в стране. Причем за это высказываются сторонники всех политических сил Украины.

Однако треть приверженцев «Народной самообороны Юрия Луценко» желают сначала навести порядок в стране силовыми методами, а затем включить механизмы экономического развития общества на основе свободной конкуренции. При этом треть сторонников СПУ и почти половина приверженцев КПУ высказываются исключительно за наведение порядка в стране силовыми методами, ликвидацию имущественного и иного неравенства людей, возвращение к общественной собственности на средства производства.

На вопрос: «Подчинитесь ли Вы требованию представителя силовых структур, (милиции, прокуратуры, суда и т.д.), если оно будет незаконным?» ответы респондентов распределились примерно поровну. Одна треть ответила, что подчинится такому требованию, треть – подчинится, но будет добиваться справедливости, и еще треть – не подчинится. В Институте отмечают, что решение подчиниться или нет требованию представителя силовых структур напрямую зависит от материального достатка человека. Чем больше материальный достаток, тем меньше проявляется желание подчиниться требованию «человека в форме».

Как считает эксперт Института Горшенина Владимир ЗАСТАВА, результаты первых исследований Института достоверно показали, «что ментальность украинцев схожа с ментальностью жителей Эквадора или Гондураса, и что на данном этапе Украина идет по пути развития латиноамериканских стран. Но при этом в Украине нет ожиданий диктатуры. Украинцы не готовы отдавать власть в руки «хунты» и не желают наводить порядок ценой ограничения своих прав и свобод».

Социологическое исследование проводилось Институтом Горшенина с 4 по 18 июня 2007 года в 129 населенных пунктах Украины в рамках годовой программы «Ментальные основы выбора». Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/- 2,2%.