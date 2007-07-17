Ставнийчук: Украина может отказаться от блоков политических партий

Заместитель главы Секретариата Президента, представитель Президента Украины в Центризбиркоме Марина СТАВНИЙЧУК не исключает, что Украина в будущем откажется от блоков политических партий как субъекта избирательного процесса и законодательно закрепит, что в выборах могут участвовать только партии.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение М.СТАВНИЙЧУК высказала журналистам.

«Такие подходы не новые. В России, например, блоки политических партий как субъекты избирательного процесса не существуют. И доминирующая роль в выдвижении кандидатов в депутаты принадлежит исключительно партии. Возможно, в будущем такое предложение стоит рассмотреть», - сказала М.СТАВНИЙЧУ.

При этом, по ее словам, такое изменение может вступить в силу в зависимости от политической ситуации.

«Практически пропорциональная система в Украине как раз и внедрялась для того, чтобы структурировать партийную систему и бесспорно, что субъектом выдвижения кандидатов в депутаты будут партии. Но я думаю, что к этому Украина придет с течением времени. Возможно, это будет на следующих выборах (имеется в виду – не внеочередные), а, возможно, и через пару парламентских выборов», - предположила она.