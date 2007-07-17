Милинкевич: КГБ Белоруссии расширило преследование студентов

Лидер белорусского оппозиционного движения "За Свободу" Александр Милинкевич обратился с письмом к председателю Комитета Госбезопасности республики Степану Сухоренко с требованием прекратить преследование и склонение к сотрудничеству студентов-оппозиционеров.

Как пишет в понедельник Telegraf.by, по мнению бывшего лидера единой оппозиции и экс-кандидата в президенты Белоруссии, в последнее время КГБ расширило практику преследования студентов, обучающихся по программе имени Калиновского (стипендиальная программа правительства Польши, созданная для тех студентов, которые по политическим причинам не могут продолжать учебу в вузах Белоруссии - примечание Lenta.Ru).

"Сотрудники комитета приглашают студентов-"калиновцев" на беседы на частных квартирах, встречают их на железнодорожных вокзалах, когда стипендиаты программы возвращаются в Беларусь на каникулы, посещают студентов и их родителей на их квартирах и по месту работы. Нередко сотрудники комитета пробуют склонить участников программы имени Калиновского к так называемому сотрудничеству", - говорится в письме Милинкевича.

В связи с этим оппозиционный политик призвал сотрудников КГБ отказать от проб вербовки студентов, а также не пытаться оказывать давление по политическим мотивам. По словам Милинкевича, информация о фактах давления на молодежь со стороны КГБ, а также о лицах, причастных к этому, будет предаваться общественной и международной огласке.

Лента.ру