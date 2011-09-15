Теперь студентов будут пускать в общаги в любое время

«Студенты – жители общежитий с сегодняшнего дня будут иметь беспрепятственный и круглосуточный доступ в свои общежития», - заявил в комментарии УНИАН координатор общественной инициативы «Студенческая защита» Андрей ЧЕРНЫХ.

По его словам, об этом говорится в письме министра образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрия ТАБАЧНИКА в адрес руководителей высших учебных заведений ІІІ-ІV уровней аккредитации (№1/9-705 от 14 сентября 2011 года).

«С целью реализации прав студентов и аспирантов, которые проживают в общежитиях высшего учебного заведения, просим привести в соответствие с законодательством и Примерным положением о студенческом общежитии высшего учебного заведения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Украины от 13.11.2007 № 1004, нормативные документы высшего учебного заведения, регламентирующие пропускной режим в общежитиях, для обеспечения круглосуточного беспрепятственного доступа в общежития его жителей», - говорится в письме.

Как отметил А.ЧЕРНЫХ, известно, что в отдельных вузах необоснованно запрещается вход жителей в общежитие после 23-х часов, что осложняет им возможность заниматься в учебно-научных лабораториях, библиотеках и др. и работать в свободное от учебы время. Такое ограничение нарушает законные права лиц, которые учатся и проживают в общежитиях, а также противоречит Конституции Украины, статье 9 Жилищного кодекса Украинской ССР, которыми не допускается установление каких-либо ограничений на пользование жилыми помещениями.

«Поэтому, понимая значение этой проблемы и постоянные обращения студентов и общественных организаций, в частности Национального студенческого союза и «Студенческой защиты», по ограничению прав студентов и аспирантов, которые проживают в общежитиях, было подписано соответствующее письмо», - отметил координатор общественной инициативы «Студенческая защита».