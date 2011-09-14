Королевская: Кабмин допускает стратегические ошибки

Глава парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ инициирует принятие закона в поддержку национального товаропроизводителя.

Об этом УНИАН смообщили в пресс-службе Н.КОРОЛЕВСКОЙ.

Комментируя данные Госстата о том, что дефицит внешнеторгового баланса Украины вырос в 2 раза, депутат отметила, что правительству необходимо принять важнейшее стратегическое решение – отказаться от сырьевой направленности экономики, и начать реальное стимулирование национальных производителей продукции с высокой добавочной стоимостью. «Украина не должна оставаться сырьевым придатком более развитых стран. Поэтому мы собрали рабочую группу по подготовке законопроекта, направленного на поддержку национального товаропроизводителя. В нее вошли представители ассоциаций и союзов производителей, руководители отечественных компаний. Именно предложения представителей реальной экономики лягут в основу готовящегося законопроекта», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По мнению депутата, правительство допускает стратегические ошибки, из-за чего экономика Украины становится особенно уязвимой перед угрозой второй волны кризиса. «Первая ошибка правительства – это стимулирование импорта. Иностранные товары заполняют украинский рынок быстрее, чем наши экспортеры выходят на внешние рынки. При этом в большинстве случаев речь идет о последствиях экономической политики Кабмина. Яркий пример – увеличение доли импортных нефтепродуктов в стране, которая сегодня приближается к 70%» - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«Вторая ошибка – это сдерживание экспорта. В первую очередь речь идет об экспортном рынке зерна. Пока внутри страны происходит его передел, Украина теряет возможности для нормализации торгового баланса и перспективы на традиционных рынках сбыта Ближнего Востока и Северной Африки. И третья ошибка – это рост доли сырья и полуфабрикатов в структуре экспорта и, соответственно, уменьшение доли продуктов с высоким уровнем добавочной стоимости», - отметила глава парламентского комитета.

По ее мнению, если правительство в срочном порядке не начнет исправлять эти системные ошибки – кризис в украинской экономике наступит гораздо раньше, чем появятся серьезные угрозы обвала мировых рынков. «Необходимо немедленно привести в действие государственные программы по стимулированию экспорта, отменить все ограничения на экспорт и перестать загонять экспортеров в угол. И, наконец, правительству необходимо принять важнейшее стратегическое решение – отказаться от сырьевой направленности экономики, и начать реальное стимулирование национальных производителей продукции с высокой добавочной стоимостью», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине за 8 месяцев 2011 г. составило 6 млрд. 665,8 млн. долл. Таким образом, дефицит внешнеторгового баланса вырос в 2,02 раза, по сравнению с 3 млрд. 293,6 млн. долл. за январь-июль 2010 г.