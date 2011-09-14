Тюремщики утверждают, что Яценюку в СИЗО понравилось

Народные депутаты были впечатления масштабностью и специфическими особенностями работы Лукьяновского СИЗО.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

В службе уточнили, что во вторник депутаты Арсений Яценюк, Сергей Соболев, Руслан Князевич и Остап Семерак посетили Лукьяновское СИЗО.

"В ответ на требование нардепов о предоставлении возможности посетить заключенных Юрия Луценко и Юлии Тимошенко начальником учреждения такая возможность предоставлена ​​не была", - рассказали в ведомстве.

В службе сообщили, что одновременно депутатам было разъяснено, что на основании решения Конституционного суда № 7-рп/2003 от 10.04.2003 года, для посещения подследственных или подсудимых лиц народные депутаты должны руководствоваться нормами статей 7 и 12 закона "О предварительном заключении", а также статьей 162 УПК Украины.

Этими статьями, в частности, регламентирован порядок предоставления свиданий с лицами, взятыми под стражу, а также определен перечень режимных моментов, которые необходимо соблюдать при посещении заключенных в следственных изоляторах.

"Руководством учреждения в рамках действующего законодательства указанным депутатам было разрешено посещение отдельных объектов учреждения, в частности помещений медико-санитарной части, пищеблока, жилых помещений отделения хозяйственного обслуживания учреждения и православный храм для осужденных", - уточнили в ДПС.

По итогам визита состоялся короткий обмен мнениями и впечатлениями народных депутатов с руководством учреждения.

"Яценюк и другие депутаты высказали слова положительного впечатления масштабности и специфическими особенностями работы учреждения", - сообщает пресс-служба.

Украинская правда