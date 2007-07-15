Перес вступил в должность президента Израиля (фото)

Бывший премьер-министр Израиля Шимон Перес в воскресенье вступил в должность президента страны.

Его предшественник Моше Кацав был вынужден подать в отставку в начале года, признав себя виновным в сексуальных домогательствах и злоупотреблении властью, напоминает Би-Би-Си.

Уроженец Польши, Шимон Перес сегодня самый пожилой государственный деятель еврейского государства. За свою долгую карьеру он занимал практически все высокие посты в израильском правительстве, в том числе - дважды - и пост главы кабинета министров, хотя ни разу не избирался в премьеры.

В 1994 году за свою роль в подписании соглашений в Осло был удостоен Нобелевской премии Мира вместе с Ицхаком Рабином и Ясиром Арафатом.

Несмотря на то, что его новая должность во многом считается символической, многие в Израиле надеются, что Пересу удастся вернуть президентскому посту достоинство и авторитет. Веру в этот пост пошатнул не только Моше Кацав, но и его предшественник Эзер Вейцман, президентство которого завершилось на фоне скандала, вызванного информацией о том, что еще будучи простым депутатом израильского парламента он принял у богатого бизнесмена несколько тысяч долларов.

Кроме того, наблюдатели согласны с тем, что инаугурации Шимона Переса в должности президента будет безусловно рад нынешний глава кабинета Эхуд Ольмерт, поскольку таким образом Перес перестает быть потенциальным кандидатом на премьерский пост в случае отставки самого Ольмерта.

Такую отставку, полагают эксперты, исключать нельзя: в августе ожидается обнародование результатов парламентского расследования недостатков, допущенных в ходе прошлогодней войны Израиля с радикальной группировкой "Хезболла" на территории Ливана.