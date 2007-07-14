НДП считает преждевременным входить в оранжевый мегаблок

Лидер Народно-демократической партии Людмила СУПРУН прокомментировала переговоры НДП о вхождении в блок «Наша Украина – Народная самооборона». Л.СУПРУН подтвердила, что им действительно поступало предложение присоединиться к этому блоку, но, по ее словам, НДП отказалась, поскольку ее не устраивает ликвидация собственной партии и вхождение в новую.

«Мы считаем это преждевременным», - сказала Л.СУПРУН.

В то же время она не исключила возможности возобновления переговоров после того, как мегаблок окончательно определится. Л.СУПРУН пошутила, что еще даже неизвестно, кто будет возглавлять блок, поскольку если смотреть рекламу на телевидении, то, возможно, его возглавит сам Президент.

Также Л.СУПРУН не исключила сотрудничества ее политической силы с помаранчевыми силами в следующем парламенте.