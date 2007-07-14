Депутат-социалист попробует предотвратить выборы через Европейский суд

Народный депутат V созыва от СПУ Ярослав МЕНДУСЬ намерен в апелляционном и кассационном порядке обжаловать отказ Печерского районного суда г. Киева открыть производство по делу о признании незаконным и недействительным Указа Президента Украины от 5 июня 2007 года «О назначении внеочередных выборов в Верховную Раду Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Социалистической партии Украины со ссылкой на Я.МЕНДУСЯ.

«Прошло буквально несколько часов между регистрацией иска в суде и отказом в открытии производства по делу», - сказал Я.МЕНДУСЬ.

Представитель СПУ считает, что Печерский райсуд находится в «ручном управлении» Секретариата Президента. «Именно оттуда поступают команды по поводу рассмотрения дел, которые могут быть «неугодны» Виктору ЮЩЕНКО и его команде. Это можно оценивать не иначе, как стремление установить контроль над судами со стороны Секретариата Президента, которые «мешают» окружению ЮЩЕНКО действовать по принципам «мукачевского правосудия», – считает он.

Я.МЕНДУСЬ подчеркнул, что в случае неэффективности апелляционного и кассационного обжалования в Украине намерен обращаться в Европейский суд по правам человека.

Как сообщал УНИАН, Я.МЕНДУСЬ 13 июля подал в Печерский районный суд Киева административный иск о признании противоправным Указа Президента Украины «О назначении внеочередных выборов в Верховную Раду Украины» от 5 июня 2007 года за №497/2007.

По мнению депутата, «обжалуемый Указ является «юридическим препятствием», которое не позволяет ему, как представителю украинского народа в Верховной Раде Украины, осуществлять конституционное право на участие в управлении государственными делами путем реализации депутатских полномочий».

Я.МЕНДУСЬ просил суд принять исковое заявление в производство, обязать ответчика опубликовать в «Официальном вестнике Президента Украины» объявление об открытии производства по данному административному делу, и определить незаконным и недействительным со дня его принятия Указ Президента о назначении внеочередных выборов в Верховную Раду Украины на 30 сентября.

В то же время Печерский районный суд Киева своим постановлением от 13 июля отказал в открытии производства по исковому заявлению Я.МЕНДУСЯ.