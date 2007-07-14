Блок Людмилы Супрун предлагает Блоку Литвина объединиться

Блок Людмилы Супрун предлагает Блоку Владимира Литвина объединиться для совместного участия во внеочередных парламентских выборах 30 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала лидер Народно-демократической партии Людмила СУПРУН сегодня журналистам в кулуарах съезда Народной партии.

В частности, Л.СУПРУН отметила, что Народно-демократическая партия приняла решение о создании Блока Супрун. В то же время, по ее словам, НДП ведет переговоры о возможном объединении с партиями, которые выразили желание принимать участие в выборах в Блоке Литвина, и в первую очередь, с Народной партией.

Л.СУПРУН не исключила, что в блок будут приглашаться и другие политические силы. «Мы проявили инициативу об объединении политических партий и общественных организаций. Народная партия определяется», - сказала она, добавив, что эта партия взята тайм-аут для того, чтобы обдумать это предложение и, по мнению Л.СУПРУН, именно поэтому партия сегодня проводит съезд, чтобы услышать мнения однопартийцев.

Она прогнозирует, что решение будет принято на следующей неделе.

Л.СУПРУН подчеркнула, что необходимо объединять такие политические силы. По ее словам, в программах партий есть очень много общего, и нет разногласий, которые бы нельзя было согласовать. Более того, отметила Л.СУПРУН, социология показывает, что объединение Блоков Супрун и Литвина увеличивает их шансы на прохождение в парламент.

Л.СУПРУН убеждена, что эти две политические силы вправе рассчитывать на 25% голосов избирателей, на прошлых выборах отдавших свои голоса за политические силы, которые в результате не попали в парламент.

В свою очередь заместитель председателя Народной партии Борис АНДРЕСЮК сообщил, что решение о создании Блока Литвина или возможного объединения с другими политическими силами будет приниматься 3 августа на очередном съезде Народной партии.

«На сегодняшний день этот вопрос не закрыт», - сказал Б.АНДРЕСЮК. Он также сообщил, что на сегодняшнем съезде будут обнародованы списки кандидатов в депутаты от Народной партии с тем, чтобы до 3 августа люди смогли выразить свою позицию по каждому кандидату.