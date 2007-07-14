Раиса Богатырёва одна работала как половина Блока Тимошенко
Информуправление ВР подытоживает статистику
Руководитель фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА на личных приемах приняла наибольшее количество граждан во время работы третьей сессии Верховной Рады Украины V созыва – 26 человек.
Об этом УНИАН сообщили в информационном управлении Верховной Рады.
Депутаты фракции БЮТ во время работы этой сессии на личных приемах приняли 50 человек.
Всего на личных приемах в Верховной Раде побывало свыше 300 посетителей, от которых получены 323 письменных обращения. “Это на 20% больше, чем во время работы второй сессии Верховной Рады Украины пятого созыва. Среди обращений, полученных народными депутатами Украины, 43 коллективные, которые подписали 423 человека”, сообщили в информационном управлении.
Больше всего граждан обратилось в Комитеты Верховной Рады Украины по вопросам правосудия; по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией; по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов.
В информационном управлении отметили, что за помощью к народным депутатам Украины обращались преимущественно социально незащищенные слои населения, среди которых лица преклонного возраста, пенсионеры, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, многодетные семьи, пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС.
Во время личных приемов посетители затронули более 330 вопросов. Чаще всего их тревожили проблемы обеспечения законности и охраны правопорядка (49% от общего количества затронутых вопросов), социальной защиты и пенсионного обеспечения населения (14%), жилищного, коммунального и дорожного хозяйства (11%). Граждане обращались также по вопросам реформирования экономики, сельского хозяйства, здравоохранения.
Половина посетителей (155 человек), которые обратились к председателям комитетов Верховной Рады Украины, депутатским фракциям, - жители Киева.
Значительное количество письменных обращений граждан, полученных во время личных приемов, рассматривалось и прорабатывалось в парламентских комитетах и депутатских фракциях, часть из них, в соответствии с действующим законодательством, посылалась для решения органам государственной власти.