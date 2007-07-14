Раиса Богатырёва одна работала как половина Блока Тимошенко

Руководитель фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА на личных приемах приняла наибольшее количество граждан во время работы третьей сессии Верховной Рады Украины V созыва – 26 человек.

Об этом УНИАН сообщили в информационном управлении Верховной Рады.

Депутаты фракции БЮТ во время работы этой сессии на личных приемах приняли 50 человек.

Всего на личных приемах в Верховной Раде побывало свыше 300 посетителей, от которых получены 323 письменных обращения. “Это на 20% больше, чем во время работы второй сессии Верховной Рады Украины пятого созыва. Среди обращений, полученных народными депутатами Украины, 43 коллективные, которые подписали 423 человека”, сообщили в информационном управлении.

Больше всего граждан обратилось в Комитеты Верховной Рады Украины по вопросам правосудия; по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией; по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов.

В информационном управлении отметили, что за помощью к народным депутатам Украины обращались преимущественно социально незащищенные слои населения, среди которых лица преклонного возраста, пенсионеры, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, многодетные семьи, пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС.

Во время личных приемов посетители затронули более 330 вопросов. Чаще всего их тревожили проблемы обеспечения законности и охраны правопорядка (49% от общего количества затронутых вопросов), социальной защиты и пенсионного обеспечения населения (14%), жилищного, коммунального и дорожного хозяйства (11%). Граждане обращались также по вопросам реформирования экономики, сельского хозяйства, здравоохранения.

Половина посетителей (155 человек), которые обратились к председателям комитетов Верховной Рады Украины, депутатским фракциям, - жители Киева.

Значительное количество письменных обращений граждан, полученных во время личных приемов, рассматривалось и прорабатывалось в парламентских комитетах и депутатских фракциях, часть из них, в соответствии с действующим законодательством, посылалась для решения органам государственной власти.