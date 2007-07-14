”Вызовы для Украины”: Начался съезд Народной партии Литвина
11:22, 14 июля 2007Политика
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Будет рассмотрен список кандидатов в парламент
В Киеве начался съезд Народной партии.
Как передает корреспондент УНИАН, планируется, что председатель партии Владимир ЛИТВИН выступит с программной речью «Вызовы для Украины: позиция Народной партии».
Во время съезда будет рассмотрен список претендентов в кандидаты в народные депутаты Украины от Народной партии для участия во внеочередных выборах 30 сентября.
Также В.Литвин информирует об отзыве депутатов местных советов, избранных от Народного блока Литвина.
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