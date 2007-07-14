”Вызовы для Украины”: Начался съезд Народной партии Литвина

В Киеве начался съезд Народной партии.

Как передает корреспондент УНИАН, планируется, что председатель партии Владимир ЛИТВИН выступит с программной речью «Вызовы для Украины: позиция Народной партии».

Во время съезда будет рассмотрен список претендентов в кандидаты в народные депутаты Украины от Народной партии для участия во внеочередных выборах 30 сентября.

Также В.Литвин информирует об отзыве депутатов местных советов, избранных от Народного блока Литвина.