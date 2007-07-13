Как Янукович относится к словам Табачника о Шухевиче

Депутаты Тернопольского облсовета требуют от премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА дать оценку высказываниям вице-премьер-министра Украины по гуманитарным вопросам Дмитрия ТАБАЧНИКА, который заявил, что с отвращением относится к празднованию 100-й годовщины главнокомандующего УПА Романа Шухевича.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в принятом сегодня на сессии облсовета заявлении. По словам заместителя председателя Тернопольского облсовета Олега ВИТВИЦКОГО, с инициативой обратиться к премьер-министру, в Секретариат Президента и Верховную Раду выступил исполнительный аппарат облсовета. Эту инициативу поддержал президиум совета.

В своем заявлении депутаты облсовета указали, что высказывания Д.ТАБАЧНИКА являются провокативными и противоречат содержанию Указа Президента Украины от 16 мая 2007 года «О праздновании 100-летия со дня рождения Романа Шухевича». Следовательно, депутаты облсовета требуют дать оценку действиям Д.ТАБАЧНИКА, поскольку, по их убеждению, высказывания вице-премьер-министра «являются недопустимыми для чиновника такого уровня и вносят раздор в общество и способствуют углублению политико-идеологического кризиса в Украине».

За текст заявления депутаты проголосовали единогласно.

На сайте УНИАН 9 июля было опубликовано интервью с Д.ТАБАЧНИКОМ. Так, отвечая на вопрос - почему правительство безразлично отнеслось к празднованию 100-летнего юбилея Р.Шухевича и как он относится к таким мероприятиям? - Д.ТАБАЧНИК сказал: «С отвращением. Я считаю их проведение позором украинского общества. А тех, кто подталкивал Президента к подписанию соответствующего указа, - людьми непатриотичными, недальновидными и бессовестными».