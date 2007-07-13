Печерский суд отказался рассматривать Указ Президента

Сегодня, 13 июля, Печерский районный суд Киева своим постановлением отказал в открытии производства по делу по иску народного депутата V созыва от СПУ Ярослава МЕНДУСЯ о признании незаконным и недействительным Указа Президента Украины от 5 июня 2007 года «О назначении внеочередных выборов в Верховную Раду Украины».

Об этом сообщил заместитель главы Секретариата Президента Украины Игорь ПУКШИН.

По его словам, Печерский райсуд отказал на том основании, что компетенция административных судов не распространяется на публично-правовые споры, которые отнесены к юрисдикции Конституционного Суда Украины.

И.ПУКШИН напомнил, что Я.МЕНДУСЬ, обосновывая свой иск, заявил, что вышеупомянутый Указ Президента противоречит Конституции Украины и Закону Украины «О выборах народных депутатов Украины».

Вместе с тем, по словам И.ПУКШИНА, основания и порядок назначения Президентом Украины внеочередных выборов установлены Конституцией Украины и никоим образом не Законом «О выборах народных депутатов Украины».

«Следовательно, фактически истец поставил вопрос о несоответствии Указа Президента Конституции Украины», – отметил заместитель главы Секретариата. Он добавил, что согласно пункту 1 части 1 статьи 150 Конституции Украины решение вопросов о соответствии Конституции Украины (конституционности) актов Президента Украины относится к полномочиям КС, а пунктом 1 части 2 статьи 17 Кодекса административного судопроизводства Украины предусмотрено, что компетенция административных судов не распространяется на публично-правовые споры, которые отнесены к юрисдикции КС.

Учитывая вышеуказанные нормы, суд и отказал Я.МЕНДУСЮ в открытии производства по делу в день представления иска, сказал И.ПУКШИН.

Также И.ПУКШИН выразил убеждение, что «обращение с таким иском является очередной иллюстрацией то ли незнания, то ли откровенного пренебрежения представителями Соцпартии основополагающих принципов правовой системы Украины, ведь даже студент-первокурсник юридического факультета может разобраться, какие вопросы рассматривает общий суд, а какие – Конституционный».