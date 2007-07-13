Член ЦИК от Соцпартии: Блок Тимошенко никуда из Верховной Рады не выходил

Член Центральной избирательной комиссии Александр ЧУПАХИН утверждает, что в ЦИК не поступали никакие официальные документы о прекращении полномочий народных депутатов от Блока Юлии Тимошенко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Социалистической партии Украины, об этом он заявил сегодня в Киеве во время круглого стола на тему: «Технологические особенности внеочередных парламентских выборов в Украине. Конфликт на старте».

«Нам, как органу, занимающемуся выборами народных депутатов, такие сообщения не поступали, и я не знаю, поступят ли они вообще», - сказал А.ЧУПАХИН.

Он отметил, что в ЦИК поступало лишь сообщение от БЮТ о том, что 26 депутатов блока были исключены из фракции и должны считаться утратившими депутатские полномочия.

«По остальным 103 народным депутатам никакие документы в ЦИК не поступали», - подчеркнул член ЦИК.

В то же время, по его словам, в ЦИК поступили документы о том, что съезд блока «Наша Украина» досрочно прекратил полномочия 66 своих парламентариев.

«Таким образом, в Верховной Раде насчитывается 384 народных депутата», - отметил А.ЧУПАХИН.

А.ЧУПАХИН избран в ЦИК по квоте Соцпартии.

Как сообщал УНИАН, 2 июня межпартийный съезд БЮТ принял решение о досрочном прекращении полномочий 103 народных депутатов Украины фракции БЮТ.