Черновецкому сказали, что жить ему осталось два часа

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет об угрозах в свой адрес и считает их реальными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в интервью журналистам, допустив, что угроза, скорее всего, поступила от одного из застройщиков.

«Позвонили около 6 вечера по анонимному телефону и сказали, что жить мне осталось всего два часа», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По его словам, «поскольку я не очень реагирую на угрозы, я спокоен. Но я действительно нанес умышленно моральный и, главным образом, материальный ущерб негодяям-застройщикам, кто претендовал на плохое настроение моих избирателей по отношению ко мне – они собирались на детских площадках строить».

«Я понимаю, что угроза эта реальная... Когда люди теряют десятки миллионов долларов, хочется кого-то убить», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

На вопрос, обращался ли он в правоохранительные органы, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал, что не доверяет этим органам «постсоветским, в частности КГБ».

По его словам, «они только и ждут» этого обращения от Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО. «Дальше они устанавливают за мной слежку, потому что как бы угроза, и убить, не дай бог, могут, и у них тогда появляется формальная причина идти к судье и брать на прослушку все мои телефоны и все остальное, что они и без того, я так думаю, делают», - сказал мэр.

«Я им такой возможности не дам», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

В то же время он добавил, что склонен доверять органам милиции в вопросе охраны: «Это их парафия в той части, что они усилили мне охрану».

Что касается угрозы, то мэр сказал, что обратился в связи с этим к «своим службам», добавив, что «мы сейчас выясняем, кто этот застройщик».