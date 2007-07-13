Жовтяк посчитал, что Кинах перекрашивался 4 раза за 5 лет

Представитель Украинской народной партии Евгений ЖОВТЯК считает логичным намерение Партии промышленников и предпринимателей Украины самораспуститься и войти в состав Партии регионов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УНП.

По словам Е.ЖОВТЯКА, "вполне логичной – в контексте конъюнктурной сущности ПППУ" является перспектива Партии промышленников и предпринимателей самораспуститься и войти в Партию регионов.

«ПППУ всегда синхронно прогибалась с генеральной линией политической силы, которая была у власти на каждый конкретный момент», - отметил Е.ЖОВТЯК. Так, он напомнил, что «лишь за последние 5 лет Анатолий КИНАХ, который представлял эту партию как лидер, успел: в 2002 году побыть №2 (после Владимира ЛИТВИНА) в списке прокучмовского блока «За ЕДУ!», и премьером при президентстве КУЧМЫ, и «помаранчевым оппозиционером» – под занавес президентских выборов-2004, и №2 в списке "Нашей Украины" в 2006-м, и членом "антикризисной коалиции" – после того, как помаранчевые блоки оказались в оппозиции".

«Поэтому не удивительно, что в настоящее время ПППУ уже хочет единства с Партией регионов", - отмечает Е.ЖОВТЯК. По его мнению, пример ПППУ, "с которой легко слезла помаранчевая краска", должен научить "внимательнее относиться к "кредитной истории" политика и политической силы - то, кем он был и что делал, нередко помогает спрогнозировать его дальнейшее поведение, а, следовательно, избежать ошибок – как политическим силам, которые формируют свои списки, так и избирателям, которые за них голосуют».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 июля, газета «Коммерсант-Украина» процитировала слова заместителя председателя ПППУ Льва ГНАТЕНКО: «Сто процентов мы пойдем с Партией регионов. Иначе и быть не может». Он добавил, что формат сотрудничества ПППУ и Партии регионов на будущих выборах – создание блока или самороспуск партии с ее дальнейшим включением в состав Партии регионов – будет определен на съезде ПППУ 4 августа. «Но то, что мы пойдем с «регионами», ни у кого не должно вызывать сомнений», - заверил Л.ГНАТЕНКО.

Вероятность того, что ПППУ перестанет существовать как партия, народный депутат V созыва, председатель Харьковской областной организации ПППУ Виктор ЛЕЩЕНКО назвал «гипотетической». «Не думаю, что ПППУ когда-либо самораспустится. Мы самодостаточная партия, представленная в парламенте, и будем работать до тех пор, пока будем затребованы», – заявил он.

В то же время, газета отмечает, что если в восточных областях возможность самороспуска и объединение с Партией регионов допускают, то в западных – категорически отвергают. Так, глава фракции ПППУ во Львовском областном совете Роман ДУДИЧ заявил изданию, что в областном совете ПППУ была и остается в блоке с "Нашей Украиной". "Наша позиция была изложена уже давно – во Львовском регионе мы союзники с "Нашей Украиной". Какие решения принимаются наверху, нам неизвестно", – сказал Р.ДУДИЧ.

Между тем, 27 июня на политсовете Партии регионов было принято решение, что партия идет на выборы самостоятельно. "Блокироваться на будущих выборах Партия регионов не будет ни с кем", – категорически заявил народный депутат V созыва Ярослав СУХОЙ.