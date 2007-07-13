Социалисты не смирились с выборами: Мендусь подал в суд
Иск направлен в Печерский суд
|Ярослав Мендусь
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Социалистической партии Украины.
По мнению депутата, «обжалуемый Указ является «юридическим препятствием», которое не позволяет ему, как представителю украинского народа в Верховной Раде Украины, осуществлять конституционное право на участие в управлении государственными делами путем реализации депутатских полномочий, исходя из следующего:
1. Отсутствие правового основания для издания Указа;
2. В Указе решены вопросы, которые не относятся к полномочиям Президента Украины;
3. Указ противоречит ряду положений Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины»;
4. Противоречия в вопросах сроков начала избирательного процесса».
Я.МЕНДУСЬ просит суд принять исковое заявление в производство, обязать ответчика опубликовать в «Официальном вестнике Президента Украины» объявление об открытии производства по данному административному делу, и определить незаконным и недействительным со дня его принятия Указ Президента о назначении внеочередных выборов в Верховную Раду Украины на 30 сентября.