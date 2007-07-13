Шуфрич проведет отпуск традиционно

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ планирует во время отпуска отдыхать в Крыму в санатории Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он рассказал сегодня журналистам в Киеве.

«Я традиционно уже лет семь отдыхаю в санатории Верховной Рады Украины», - сказал Н.ШУФРИЧ, отметив, что отпуск будет проводить вместе с сыновьями и родителями.

По его словам, отпуск запланирован с 9 по 31 августа. «Но мне кажется, что я вряд ли смогу воспользоваться отпуском, по крайней мере, в полном объеме. У меня есть большие сомнения, что мне удастся уйти в отпуск», - добавил Н.ШУФРИЧ.