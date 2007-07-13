В рекламе Партии регионов Янукович будет Шреком

Штаб Партии регионов намерен запустить рекламный ролик на основе мультфильма Шрек.

Об этом в пятницу пишет газета "Украина молода" со ссылкой на свои источники.

"Создан ролик, где действующий премьер (Виктор Янукович) появляется в образе зеленого великана Шрека, а президент (Виктор Ющенко) — в образе малорослого и слабого лорда Фаркуада, мультипликационного противника Шрека ", - пишет газета.

Издание отмечает, что это "блестящий и нестандартный ход", поскольку Шрека любят.

"Словом, в соответствии с фильмом "Шрек-1", главный герой — хоть и урод и хам, но свой..., а Фаркуад — никчемная мелочь на коротеньких ножках, а еще и тиран, самодур, поддерживаемый разве что собственной гвардией, но отнюдь не народом", - отмечает газета.

Украинская правда