Ющенко выиграл у Кабмина еще одно дело

12 июля Печерский районный суд г. Киева отказал в удовлетворении административного иска Кабинета министров к Президенту Украины на бездеятельность относительно освобождения Арсена АВАКОВА от должности председателя Харьковской облгосадминистрации.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской ОГА, Кабмин в своем иске просил признать противоправной бездеятельность Президента относительно неприятия решения об отставке председателя Харьковской облгосадминистрации и принять решение об отставке.

Пресс-служба ОГА напомнила, что 3 апреля Верховный Суд Украины удовлетворил жалобу о пересмотре постановления Высшего административного суда Украины от 24 января 2007 года по исключительным обстоятельствам, поданную 19 февраля представителями А.АВАКОВА, признав тем самым неправомерным решение Харьковского облсовета от 3 июня 2006 года "О выражении недоверия председателю Харьковской облгосадминистрации АВАКОВУ А.Б."

Указанное обстоятельство, а также отсутствие в действиях Президента Украины нарушений Конституции Украины, стали основанием для отказа в удовлетворении иска Кабинета министров, отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля Кабинет министров принял постановление о подаче административного иска в Печерский райсуд Киева относительно бездеятельности Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в вопросе освобождения А.АВАКОВА от должности председателя Харьковской облгосадминистрации.