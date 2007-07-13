ПППУ хочет к Януковичу, регионалы не спешат раскрывать объятья

Народный депутат Верховной рады V созыва, заместитель председателя Партии промышленников и предпринимателей Лев Гнатенко заявил, что партия намерена идти на внеочередные парламентские выборы совместно с ПР. "Сто процентов мы пойдем с Партией регионов. По-другому и быть не может",– сказал Гнатенко. Как пишет " Коммерсант-Украина ", формат сотрудничества ПППУ и ПР на предстоящих выборах – создание блока или самороспуск партии с ее дальнейшим включением в состав ПР – будет определен на съезде ПППУ 4 августа. "Но то, что мы пойдем с "Регионами", ни у кого не должно вызывать сомнений",– еще раз заверил Лев Гнатенко.

Лидер ПППУ, министр экономики Анатолий Кинах в своих комментариях был более сдержан. Заявление своего заместителя он назвал "версией" и сказал, что окончательное решение будет принято на съезде партии, как того требует ее устав. "В настоящее время рассматриваются разные конфигурации, у нас много вариантов. Просчитываются различные сценарии развития ситуации",– сообщил Кинах. Впрочем, назвать, с какими именно политическими силами обсуждается возможность совместного участия в выборах, лидер ПППУ отказался. "Партия настроена на укрепление стратегии национального единства. Те, кто разделяет эту позицию,– наши потенциальные партнеры",– уклонился от ответа Анатолий Кинах.

Между тем достоверно известно, что ПР намерена идти на выборы самостоятельно. Такое решение было принято на последнем политсовете партии 27 июня. "Блокироваться на предстоящих выборах Партия регионов не будет ни с кем",– категорично заявил народный депутат V созыва Ярослав Сухой.

ПР к возможному присоединению ПППУ относятся сдержанно. "Однозначно сказать, войдет ПППУ в списки Партии регионов или нет, пока сложно. Это очень серьезный вопрос, который требует подробного обсуждения и в партии, и на политсовете",– считает народный депутат V созыва Сергей Кивалов. С ним соглашается его коллега Василий Хара. "Я не думаю, что Партия регионов будет подбирать всех, кто обиделся и ушел (из оппозиционных партий и блоков). Но тех, кто перешел на нашу сторону и пострадал из-за этого в период работы парламента, мы, наверное, заберем",– сказал Хара.