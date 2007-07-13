Герман хранит в сейфе компромат на Калашникова

Анна Герман призывает не голосовать за таких патриотов как Калашников.

Такое мнение она выразила в эфире "5 канала" комментируя высказывание своего однопартийца Олега Калашникова относительно избиения последним съемочной группы канала СТБ год назад.

Также госпожа Герман заявила, что не готова работать с такими демократами как Калашников.

"Я хотела бы пожелать всем нам, чтобы наши люди были мудрыми и не избирали политиков, таких патриотов чьи слова мы не так давно слышали. Мне страшно от такого патриотизма. Мне страшно от таких будущих коллег. Я не готова жить в такой демократии и не готова работать в одной команде с такими демократами.", - отметила Герман.

Также Анна Герман сообщила, что в ее сейфе и до сих пор хранится объяснительная записка Олега Калашникова, которую он принес ей сразу после инцидента и пообещала обнародовать настоящий документ, но со временем. По ее словам текст записки содержит "много интересного" для Калашникова.